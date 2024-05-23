مصر للطيران تفوز بنقل أكثر من 15 ألف حاج من غينيا ومالى

نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في موسم حج هذا العام 2024م / 1445 هجري في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب 12 عاما عن هذا السوق الهام وذلك بعد منافسة قوية مع كبري شركات الطيران العربية والإفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية ، صرح بذلك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران.

واضاف زكريا أنه بناء علي توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني خاصة داخل الأسواق الافريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر، وتمكنت مصرللطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من 15 ألف حاجا من حجاج دولتي غينيا ومالي إلي ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام ويعد ذلك تأكيدا علي ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران انشئت في افريقيا والسابعة علي مستوي العالم منذ السابع من مايو عام 1932.

وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتي دولتي غينيا ومالي في إمكانيات الناقل الجوي المصري لنقل حجاج الدولتين مؤكدا علي قدرة مصرللطيران علي تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم وبخاصة في موسم الحج .

وأضاف الطيار محمد موسي رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي المنتدب لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية قائلا " يشرفنا أن نسخر كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين علي متن رحلاتنا هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة سواء علي متن شبكة خطوطنا المنتظمة أو رحلاتنا الخاصة أو المسافرين عبر الترانزيت ، حيث من المقرر أن تسير مصرللطيران 33 رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا الي مطار المدينة المنورة لنقل 10200 حاجا في مرحلة الذهاب اعتبارا من يوم الجمعة 24 مايو الجاري وحتى 6 يونيو القادم ، علي أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة الي كوناكري اعتبارا من 22 يونيه وحتي 5 يوليو القادم .

كما تسير مصرللطيران أيضا عدد 17 رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي الي مطار المدينة المنورة لنقل 5250 حاجا اعتبارا من اليوم الخميس 23 مايو وحتي 2 يونيو القادم علي أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة الي مطار باماكو اعتبارا من 22 يونيه وحتي 3 يوليو القادم وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9المعروفة بإسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلي مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لعدد 309 ركاب.

وتتمني مصرللطيران حجا مبرورا وذنبا مغفورا لضيوف الرحمن المسافرين علي متن رحلاتها هذا العام.