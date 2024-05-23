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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توريد 96 ألف و580 طن قمح لشون وصوامع سوهاج

توريد القمح
توريد القمح

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم توريد 96 ألف و580 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة  منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مشيراً إلى ان إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

توريدات القمح في سوهاج

وأكد المحافظ، أن جميع الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، والفحص الدوري للكميات المستلمة، والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.

الجدير بالذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة " ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥".

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