سامي الشيخ ينتهي من دوره فى "Run"

أكد الفنان المصرى العالمى سامي الشيخ الانتهاء من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد Run، الذى تم تصويه بالكامل في بلدة باسكا، في كرواتيا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريب عن موعد طرح العمل عالميا.

وسيقدم سامي الشيخ شخصية إدريس، سائق المركب، الذى يواجه بعض الصعوبات مع وصوله لإيطاليا، والذى ستقلب مسار حياته فى العمل.

وبدأ تصوير فيلم Run في أبريل الماضى في جزيرة كرك الكرواتية، ويتتبع الفيلم قاربًا يحمل مهاجرين من دول أفريقية مختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وعندما يفقد القارب اتجاهه ويخرج عن مساره، تتحول الأمور إلى أعمال عنف حيث يلوم المهاجرون المهربين.

أبطال الفيلم

يقوم ببطولة فيلم Run مع الشيخ كل من دانييل سولي ("The Deuce" و"House of Cards") وكريستين رينتون ("First Shift" و"Sons of Anarchy") ومحمد قيسي ("Kickboxer")، "Run" من تأليف وإنتاج وإخراج بول، الذي عمل أيضًا مع رينتون وسولي في أحدث أفلامه، وهو فيلم الجريمة في مدينة نيويورك "First Shift".

وكان حرص الفنان المصري العالمي سامي الشيخ الذي لعب دور "برزك أميد" فى مسلسل "الحشاشين"، على دعم رفح والمطالبة بوقف إطلاق النار، وذلك من خلال حسابه الرسمي علي موقع الصور إنستجرام.

حيث نشر صورة تحتوي على جملة "وقف إطلاق النار دائما"، والصورة الأخرى احتوت على "1.3 مليون شخص يقيمون في أماكنهم في رفح الفلسطينية بغزة، 600.00 منهم من الأطفال، الهجوم على رفح الفلسطينية يجب أن يتوقف".

وعلق الفنان سامي الشيخ على الصور قائلا:" إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يعرض 1.3 مليون فلسطيني - بما في ذلك 600 ألف طفل - إلى خطر كارثي".

وأضاف الشيخ قائلا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن - وليس وقف إطلاق نار مؤقت أو مؤقت. القتل يجب أن يتوقف! ليس هناك ما يبرر قتل الأطفال، في غزة أو في أي مكان".

واختتم سامي الشيخ حديثه قائلا: "يجب على زعماء العالم أن يتحركوا الآن لإنقاذ الأرواح ودفعنا نحو مستقبل متجذر في الحرية والعدالة والكرامة والسلام لجميع الناس".

وشارك سامي الشيخ فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند.

قصة مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين



ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.