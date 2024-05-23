برلماني يطالب بزيادة الوعي لدى الفئات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية

شارك المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، في ملتقى اتحاد شباب المصريين بالخارج، حول "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي"، ببيت شباب الإسماعيلية، وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكد المهندس أحمد عثمان، أنه لابد من زيادة الوعي لدى الفئات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وربطهم بوطنهم وتعميق انتمائهم واعتزازهم بهويتهم، وذلك من خلال تقديم برامج التوعية، بين الشباب وتوفير فرص عمل لهم، للحد من البطالة والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

وأشار عثمان، إلى ضرورة العمل على الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وتأهيل الطلاب لسوق العمل، وأهمية تطوير المناهج الدراسية وربط مخرجات التعليم بكل مراحله قبل الجامعي والجامعي بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، لتكون لدينا عمالة ماهرة ومدربة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدعم الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بدعم الحرف اليدوية والتراثية، وتسويق المنتجات، وتشجيع الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والنائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، وعدداً كبير من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية.



