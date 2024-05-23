شخصية دنيا سمير غانم فى فيلم "روكي الغلابة"

تصور النجمة دنيا سمير غانم مشاهدها فى فيلمها الجديد “روكى الغلابة”، وهو الاسم النهائي للعمل، قبل تغييره، إذ كان اسمه "الجارداية" سابقا، وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، حيث تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

دنيا سمير غانم

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير بكثافة حتى ينتهى من تصويره خلال الشهر المقبل، ليصبح جاهزاً للعرض في الفترة المقبلة في السينمات.

وكانت دنيا قد بدأت التصوير بعد إجازة عيد الفطر لكن توقف التصوير لارتباط بطل الفيلم محمد ممدوح بتصوير مشاهده في فيلم "أولاد رزق"، يشارك في بطولة الفيلم بجانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح الفنان محمد ثروت وإخراج احمد الجندى..

دنيا سمير غانم والسبكي وخالد جلال وبيومي فؤاد

وكانت هنأت النجمة دنيا سمير غانم زوجها الإعلامى رامى رضوان بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت دنيا سمير غانم صورُا من الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي و ربنا يوفقك دايما و يكافئك علي قد تعبك و مجهودك و حبك لشغلك و أهلك و احترامك لكل الناس و احساسك انك دائما عايز كل حاجة تبقي أحسن، و عمري ما هنسي قد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي ربنا يخليك لينا".

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

وأحيت النجمة دنيا سمير غانم، مؤخرًا الذكرى الثانية لرحيل والدتها النجمة دلال عبدالعزيز، إذْ نشرت دنيا سمير غانم صورًا لها مع والدتها في مراحل عمرية مختلفة.

كتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ربنا يرحمك يا أمي ويغفر لك الحمد لله رب العالمين دلال عبدالعزيز".

وكانت حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على إحياء الذكرى الثانية لوفاة والدها الراحل الفنان الكبير سمير غانم، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة له عبر حسابها وعلَّقتْ عليها، قائلة: "اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء وبقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم".

دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز

أضافتت الفنانة دنيا سمير غانم: "اللهم آنس وحشتهم واغفر لهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلي من الجنة يا أرحم الراحمين.. بحبك يا بابي سمير غانم".

من ناحية أخري كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن موقفها من دخول ابنتها كايلا مجال التمثيل، وذلك بعد ظهور كايلا معها للمرة الأولى في مسلسل "جت سليمة"، الذي عرض في رمضان الماضي.

دنيا سمير غانم

أكدت دنيا سمير غانم من خلال تصريحات لها: "كنت حابة تكون موجودة في المسلسل بما إن المسلسل فيه حاجات طفولية، لكن معنديش خطة معينة ليها".

أضافت دنيا سمير غانم في تصريحاتها أن كايلا تذكرها بها وبشقيقتها إيمي في طفولتهما، بسبب حبها للأغاني ورغبتها في الصعود للمسرح في فقرة تحية الجمهور.

دنيا سمير غانم وإبنتها كايلا

أبطال جت سليمة

يشارك في بطولة مسلسل "جت سليمة" دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

آخر أعمال دنيا سمير غانم فى السينما

وكان فيلم “تسليم أهالي” آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما عام 2022 الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز ومنهم بيومي فؤاد، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، كما يظهر في العمل عدة ضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، لوسي، عبدالله مشرف، أحمد فتحي.