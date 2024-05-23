قرار جديد للبورصة السلعية بمصر

قرر مجلس ادارة البورصة السلعية - مصر برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بجلسته المنعقدة فى 22 مايو 2024 بتكليف الدكتور زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر وذلك لما لديه من خبرات سابقة في مجال البورصات والانشطة المالية بخبرة تزيد عن ثلاثون عامًا في المؤسسات المالية، فضلا عن خبرتة الطويلة في ريادة الأعمال وتعظيم الإيرادات.



وبالاضافة إلي خبرته الممتدة في العديد من القطاعات والادارات المختلفة بالبورصة المصرية حيث أنه كان يرأس قطاع الإفصاح والحوكمة حتي شهر مايو 2024.

فضلا عن أنه كان عضو مجلس إدارة بإحدي الشركات الخاصة، بالاضافة الي عمله في احدي الشركات العاملة في مجال النقل البحري قبل انضمامه للبورصة.

وذلك الي جانب خبرتة العلمية في تدريس ماجستير إدارة الأعمال – بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



هذا وقد حصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1993، كما حصل علي ماجيستير ادارة الاعمال (MBA)، بالاضافة الي قرب حصولة علي درجة الدكتوراه (DBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.