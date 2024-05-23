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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواجهة الجولة 24 للدوري .. طلعت يوسف يُعلن تشكيل فيوتشر أمام الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الزمالك  التي تنطلق مع دقات السابعة من مساء اليوم الخميس لحساب مواجهات الجولة 24 للدوري الممتاز على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
 

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ويمثل فريق فيوتشر في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: محمود حمدي.
الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم
الوسط: عمرو السيسي، إيموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع
الهجوم: أحمد عاطف

بينما تضم مقاعد البدلاء كل من : أحمد يحيى، أحمد كباكا، غنام محمد، كجالي درامي، محمد ربيعة، ايبا، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.

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