مواجهة الجولة 24 للدوري .. طلعت يوسف يُعلن تشكيل فيوتشر أمام الزمالك

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الزمالك التي تنطلق مع دقات السابعة من مساء اليوم الخميس لحساب مواجهات الجولة 24 للدوري الممتاز على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.





ويمثل فريق فيوتشر في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

الوسط: عمرو السيسي، إيموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

بينما تضم مقاعد البدلاء كل من : أحمد يحيى، أحمد كباكا، غنام محمد، كجالي درامي، محمد ربيعة، ايبا، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.