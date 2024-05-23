ماريتا الحلاني تغني باللهجة المصرية مع فرقة أدونيس في كليب "حفضل أغني"

أطلقت الفرقة اللبنانية أدونيس أغنية "حفضل أغني"، بالتعاون مع النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب .

وتم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس، بين الشوارع ومحطات المترو، والفيديو من توقيع المخرج ايلي سلامة، وتلعب خلاله ماريتا دور جاسوسة غامضة تلاحق أعضاء الفرقة.

أدونيس

أغنية "حفضل أغني" من كلمات وألحان أنطوني أدونيس، المغني الرئيسي للفرقة، ومن توزيع عمر شومالي، وتمزج بين اللهجة المصرية واللبنانية في أول عمل مشترك يجمع بين أدونيس وماريتا الحلاني.

صرّحت الفرقة: "لطالما جذبَتنا هوية ماريتا الفنية، فهي تمتلك كاريزما غنائية خاصة بها، وحضور فيه الكثير من الهدوء والثقة، وكان التعاون معها على هذا العمل فرصة جميلة لتوسيع آفاقنا الموسيقية".

في حين قالت ماريتا الحلاني: "أنا من معجبي فرقة أدونيس، وفرحت كثيراً بهذا التعاون الذي يمزج بين لونين موسيقيين مختلفين، وأعتقد أن الرؤيا الفنية التي انطلق منها هذا العمل تُرجمَت بنجاح في الأغنية كما في الفيديو كليب".

يتزامن إطلاق دويتو "حفضل أغنّي" مع جولة حفلات أوروبية لفرقة أدونيس، كما تأتي الأغنية في مستهل رحلة ألبوم الفرقة الجديد، والمقرر ظهوره للنور خلال الأشهر المقبلة.

كلمات أغنية هفضل أغني:

" لفّيت بلاد شرق وغرب

فتّش علّي مزعّلني

تاري الجواب جوّا القلب

وين ما إهرب لاحقني

مشيت الكوكب طول وعرض

غنّيتلّك سامحني

بجميع لغات الأرض ومنّك بعد مصدّقني

وصّل صوتي على الفضا

حفضل أغنّي غنّي غنّي أغنّيلك

لآخر أيّامي

حفضل أغنّي غنّي غنّي أغنّيلك

لتخلص الأغاني

بمشي معك صوب المجهول

بمشي معك للآخر

ما بخلّي زعلي يطول، لكن

وعدني بقلبي ما تغامر

بحطّك أعلى من السما

حفضل أغنّي غنّي غنّي أغنّيلك

لآخر أيّامي

حفضل أغنّي غنّي غنّي أغنّيلك

لتخلص الأغاني ".

ويأتي الألبوم المنتظر بعد قرابة عام ونصف من صدور ألبوم أدونيس السادس "حديث الليل"، والذي ضم في جعبته تسع أغنيات، من بينها "استثنائي" و "بس بحال".

كما تعقب الأغنية أصداء النجاح الجماهيري الذي لاقى أغنية "يوميات"، آخر إصدارات ماريتا الحلاني، التي تنشغل حاليا بتصوير أجدد تجاربها الدرامية في بطولة مسلسل جديد.