عاجل.. القسام: فجرنا نفق مفخخ بقوة صهيونية في بيت حانون

فجر مجاهدو القسام عين نفق مفخخ مسبقًا بقوة صهيونية راجلة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في بيت حانون شمال قطاع غزة .

وحتى الآن لم يعلن متحدث جيش الاحتلال عن أسماء قتلاه.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، أن معبر رفح كان وسيبقى معبراً فلسطينياً مصرياً، والاحتلال الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاقه لمعبر رفح خلال العملية العسكرية ضد شعبنا الفلسطيني".

وأوضح القانوع أن العدوان الصهيوني على رفح أدّى إلى تعميق الأزمة الإنسانية، نتيجة منع دخول المساعدات، والبضائع وحرمان أبناء شعبنا من التنقل والسفر والعلاج في الخارج".

فيديو للإسير الضابط إساف حمامي بعنوان " قيادة تترك قادة جيشها في الأسر"

نشرت المقاومة الفلسطينية حماس، فيديو جديد للأسرى الإسرائيليين لديها، بعنوان "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر".

وأشار الفيديو إلى الأسير إساف حمامي قائد اللواء الجنوب في فرقة غزة، الذي تم أسره يوم 7 أكتوبر 2023، وتعرض للإصابة أثناء اعتقاله، وتركت المقاومة التخمينات مفتوحة حول مصير الأسير الإسرائيلي.