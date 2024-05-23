بوراك أوزجيفيت.. لن تصدق "سعر" التقاط صورة تذكارية مع بطل المؤسس عثمان (تفاصيل)

ترددت الأقاويل في الآونة الأخيرة حول تقاضي الفنان العالمي بوراك أوزجيفيت مبالغ ضخمة مقابل التقاط صورة تذكارية معه داخل لوكيشن تصوير آخر أعماله الفنية مسلسل "المؤسس عثمان"، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين جمهوره متسائلين عن حقيقة الأمر.

هل يتقاضى بوراك أوزجيفيت مبلغًا ماليًا مقابل التقاط صورة معه؟

أكدت مصادر عدة ضمن فريق عمل المسلسل أن بوراك أوزجيفيت بالفعل يتقاضى مقابلًا ماديًا لالتقاط الصور مع الجمهور داخل لوكيشن التصوير مقابل مبلغ مالي ضخم يصل إلى 5000 دولار للصورة الواحدة.

بوراك أوزجيفيت

ثمن التقاط روان بن حسين صورة تذكارية مع بوراك أوزجيفيت

جاءت هذه الأنباء، بعد انتشار صورة بوراك مع الفنانة الكويتية روان بن حسين، خلال الأيام الماضية، والتي أكد البعض حينها إنها دفعت مبلغًا ماليًا ضخمًا مقابل التقاط الصورة، ليتبين بالفعل إن أوزجيفيت تقاضى مقابل صورته معها في الكويت ما يزيد على 8000 دولار، بخلاف أجره في الإعلان الذي قدمه.

بوراك أوزجيفيت وروان بن حسين

بوراك أوزجيفيت يستعد لبدء تصوير الموسم السادس من المؤسس عثمان

في الوقت نفسه، يستعد بوراك أوزجيفيت حاليًا لبدء تصوير الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره في بداية شهر أغسطس المقبل 2024، بعد الانتهاء من تصوير الموسم الخامس بشهرين، الذي يتبقى على انتهاء تصويره 3 حلقات فقط، وبعد عرض حلقة منهم غدا يتبقى الحلقتين الأخيرة والتي قبلها فقط.

بوراك أوزجيفيت

من هو بوراك أوزجيفيت؟

بوراك أوزجيفيت ممثل وعارض أزياء تركي، أنهى دراسته الثانوية، وانتقل إلى جامعة "مرمره" لدراسة التصوير في كلية الفنون الجميلة، وفي عام 2003م تم انتخابه في أفضل موديل واعد بتركيا، وبعد ذلك بدأ عمله "موديلاً" مع وكالة "أجركان إيريز".

بوراك أوزجيفيت

تنافس بوراك في عام 2005م، على لقب أفضل موديل في تركيا، لينجح في المسابقة ويصبح أفضل موديل بالفعل، ومن ثم تم إرساله في مسابقة أفضل موديل في العالم ليصبح في المركز الثاني بالمسابقة، وبعدها اتجه إلى مجال الإعلانات، وأصبح موديلًا لعدد من الماركات المهمة، مثل "أباتي" و"توين" و"Network".

بوراك أوزجيفيت

وبعدها شارك في فيلم رعب تحت عنوان "مسكون" أو Haunted، ثم جسد شخصية رئيسية في مسلسل "الحب المستحيل" ، وبعدها قدم شخصية بالك بك التي جسدها في مسلسل "القرن العظيم" ، بينما كانت آخر أعماله دور البطولة مع الفنانة فهرية أفجان في مسلسل "طائر النمنمة" .