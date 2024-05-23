المنشاوي يستعرض تقريراً حول إنجازات جامعة أسيوط البحثية

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مقدماً من الدكتور جمال بدر نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، تم عرضه في لقاء مع وفد طلاب جامعة بيتاجورسك الروسية الزائر لجامعة أسيوط، لاطلاعهم على مراحل التطور العلمي والبحثي لجامعة أسيوط، وأوجه تميزها العلمي فى مجال النشر الدولي.

الدراسات العليا والبحوث

وذلك بحضور الدكتور عاطف النقيب المشرف على مركز تعليم اللغة الروسية، ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ إن جامعة أسيوط حققت جزءا من أهدافها بتعزيز أوجه التعاون العلمي الدولي وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، مشيرا إلى ما تحظى به الجامعة من علاقات تعاون بحثي وعلمي مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة فى العديد من التخصصات العلمية؛ من خلال برامج التبادل الطلابي، والمهام العلمية والمنح والبعثات الدراسية.

وأشاد على حرص الجامعة على تأهيل الكوادر العلمية والبحثية؛ حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة دولياً من قَبل باحثي الجامعة (٢٣٢٠) بحثا خلال عام ٢٠٢٣؛ والنسبة الأكبر منها تم نشرها فى مجلات المربع الذهبي(Q1 وQ2)، مما أسهم فى تضاعف أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة أسيوط فى مرحلة الدراسات العليا إلى ما يقرب من (٥٥٠٠) طالب هذا العام.

وتضمن التقرير؛ لمحة عن التميز البحثي لجامعة أسيوط، وكلياتها، وحجم التعاون الدولي الكبير الذى حققته جامعة أسيوط مع مختلف الجامعات على مستوى العالم، فى العديد من التخصصات البحثية، من خلال إبرام اتفاقيات التعاون المشترك مع كبري المؤسسات الجامعية دولياً وعالمياً، الأمر الذى انعكس فى زيادة أوجه التبادل العلمي والأكاديمى والبحثى بين الجامعة وهذه المؤسسات.



وأكد الدكتور جمال بدر؛ حرص إدارة الجامعة، واهتمامها بإنشاء مراكز لتعليم اللغات المختلفة، مثل مركز اللغة الروسية، ومركز اللغة الفرنسية، ومركز اللغة الإنجليزية؛ وذلك انطلاقاً من إدركها لقيمة تعلم واتقان اللغات الأخرى ودورها تحقيق الانفتاح على الثقافات المختلفة، وتعزز فرص العمل المحلية والعالمية للخريجين.

ولفت إلى اهتمام إدارة الجامعة باستحداث العديد من البرامج الدراسية؛ التى تواكب التكنولوجيا الحديثة، وتسهم فى إعداد الخريجين لوظائف المستقبل.