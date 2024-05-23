رئيس محلية قوص يبحث آخر المستجدات بملف التعديات

عقد ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات القروية، ومديري الجمعيات الزراعية، للوقوف علي اخر المستجدات بملف التعديات لاسيما التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية بنطاق المدينة، وذلك في حضور كل من فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز ومحمد عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بقوص.

أكد رئيس المركز ياسر حمادي، في بداية كل كلمته على ان ملف التعديات له من الاهمية بمكانة لدي القيادات التنفيذية وهو حاضر دائما علي رأس أولويات أجندة عملهم اليومية، فهو يمثل قضية امن قومي، مؤكدا أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشيرًا إلى أن هذا الملف اصبح من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية.

وشدد رئيس المركز ياسر حمادي، على ضرورة التعامل بكل حزم وتنفيذ قرارات ازالة فورية لأي تعديات في المهد مع عدم السماح بعودتها تحت أى ظرف، مشيرا الي أهمية التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام تنفيذ الإزالات للحفاظ على الرقعة الزراعية واراضي املاك الدولة، مشدداً علي ضرورة المرور الدوري من قبل فنين التنظيم ومشرفي الجمعيات الزراعية على الأراضي المستردة ومتابعة حالتها حتي عودتها لما كانت عليه من قبل.

وفي نهاية الاجتماع تناقش رئيس المركز ياسر حمادي مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي الجمعيات الزراعية حول التحديات والصعوبات التي تواجهم اثناء اداء مهام عملهم، والتي وعد بوضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجها رؤساء الوحدات القروية بحصر جميع التعديات الواقعة بنطاق دوائرهم وتصنيفها ووضع جدول زمني للقضاء عليها.

من ناحية أخرى، كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الطلاب الحاصلين علي المراكز الأولى في مسابقات مكتبة مصر العامة بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون المجتمع وخدمة البيئة والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا والدكتورة دعاء محمد مدير المكتبة ومجلس أمناء ولجنة تسيير أعمال المكتبة.

أوضحت مديرة المكتبة أن المسابقات هى مسابقة القصة القصيرة للاطفال والمصور الصغير والمصور المحترف ودورى العباقرة ومسابقات رمضان وتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الاولي تشجيعا للأطفال والشباب على ارتياد المكتبة والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

كما وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة تكثيف الانشطة الثقافية من خلال استغلال أصول وقاعات مكتبة مصر العامه لإقامة أنشطة تدريبية في مجالات الموسيقي والفنون التشكيلية، وكذا الحفلات الترفيهيه التى يشارك فيها الشباب والفتيات بالتنسيق مع المختصين ، مشيرا إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والقرى وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات الثقافية المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة.

وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر.

وأكد محافظ قنا علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للإمكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.