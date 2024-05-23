وزير الدفاع الإسرائيلي: نعزز قواتنا الجوية والبرية في رفح

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن بلاده ستفعل كل شيء لتهيئة الظروف لعودة المختطفين من قطاع غزة.

وقال غالانت، من أمام شواطئ غزة: "نستدعي قوات إضافية جوية وبرية في رفح"، مضيفًا: "لقد خرجت هذا الصباح برفقة قادة وضباط من البحرية للقيام بدورية قبالة سواحل غزة والوقوف على الجهود العملياتية والجهود الإنسانية التي تتم عن طريق البحر. وتجري هذه العملية في طريقة ممتازة، بالتعاون الوثيق مع القوات البرية والجوية، والانطباع هو أن الأمور تسير كما ينبغي".

وتابع: "نحن نعزز جهودنا ضد رفح، هذه العملية ستزداد وتزداد. المزيد من القوات من الأرض، والمزيد من القوات من الجو، وسوف نصل إلى أهدافنا - ضرب حماس بشدة، وتدمير قدراتها العسكرية، إلى حد ما".

وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.