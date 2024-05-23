الإغاثة الطبية بغزة: عدد الجرحى في القطاع قارب على 80 ألفًا

أكد الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية للغاية، خاصة بعد ازدياد عدد الجرحى الذي قارب إلى نحو 80 ألف جريح، وهذا يزيد العبء على الطواقم الطبية وخاصة المستشفيات التي تستقبل يوميا المئات من هؤلاء الجرحى.

وقال "ياغي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إنه :" اليوم نتحدث عن خروج مستشفيات أخرى عن العمل، وهذه المشافي التي تم الإعلان عن خروجها عن العمل كانت تعمل بشكل جزئي".

وتابع أن اليوم هناك حصار لمستشفى العودة في شمال غزة في منطقة تل الزعتر لليوم الرابع على التوالي وإجبار الموظفين على ترك هذه المستشفى والمرضى.

وأشار ياغي إلى أنه لم يتبقى في هذه المستشفى إلا عدد محدود من الطواقم الطبية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بالإضافة إلى حوالي 11 مريضًا مع مرافق فقط يرفضون الآن الخروج من هذا المستشفى إلا عبر سيارات إسعاف؛ لأنهم لا يستطيعون السير عبر هذه الشوارع التي حددتها قوات الاحتلال.

وواصل أن مستشفى كمال عدوان الذي تعرض لاقتحام مسبق في شهر نوفمبر وديسمبر الماضي، والذي عاد لاحقًا للعمل بشكل جزئين بات محاصرًا من منطقتين، وغالبية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين خرجوا من المستشفى باستثناء عدد بسيط جدًا لا يتجاوز 7 إلى 8% من العدد الذي كان موجود مسبقًا في هذا المستشفى.

العمليات الإنسانية في غزة تقترب من الانهيار|تفاصيل





تقترب العمليات الإنسانية في غزة من الانهيار، بسبب دخول أقل كمية من السلع الإنسانية إلى القطاع منذ ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يجعل خطر المجاعة حقيقيا للغاية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان صحفي، إن أقل من مائة شاحنة دخلت غزة منذ السادس من مايو الجاري، مضيفا أن التشغيل المحدود للمعابر الحدودية الجنوبية، وهي بمثابة الشرايين الرئيسية يقلل كثيرا من وصول الوقود والمساعدات إلى أي جزء من غزة.

وأشار البرنامج إلى أن جميع المخابز في رفح قد أغلقت أبوابها، إلا أنه لا يزال قادرا على دعم ستة مخابز في وسط غزة، وأربعة في مدينة غزة، ومخبز واحد منذ يوم الإثنين الماضي في جباليا.

ومن جانبه قال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أمس، إن ما يقرب من 815 ألف شخص نزحوا من رفح منذ السادس من مايو الجاري، بالإضافة إلى ما يقرب من مائة ألف آخرين نزحوا في الشمال في الفترة نفسها.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، فإن المسؤول الأمم قال إن حوالي 150 ألف شخص في خانيونس، جنوبي القطاع، سجلوا أسماءهم خلال الأيام العشرة الماضية لتلقي الخدمات من الأونروا، فيما ازداد عدد الأشخاص الموجودين في مرافق الأونروا هناك بنسبة 36 بالمائة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.