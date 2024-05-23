كينجستون ديجيتال تطلق حزم جديدة من حلول نقل الملفات Workflow

أعلنت "كينجستون ديجيتال أوروبا" المحدودة Kingston Digital Europe Co LLP، الشركة المتخصصة بالذواكر الفلاشية والتابعة لشركة "كينجستون تكنولوجي"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم، عن إعادة طرح مجموعتها المبتكرة من حلول نقل الملفات Workflow Dock وقارئات البطاقات المصاحبة لها.

تأتي سلسلة Workflow الآن بمزيد من موزعات التحويل المنفصلة عن المحطة المركزية أو وحدة النسخ المتماثل الأساسية، ما يوفر المزيد من المرونة للمستخدمين، ويلبي هذا التحديث الاحتياجات المتنوعة لمنشئي ومطوري المحتوى من خلال دعم نطاق أوسع من عمليات نقل المحتوى من جهاز إلى آخر.

وتم تصميم سلسلة Workflow لتسهيل نقل محتوى الفيديوهات والصور والصوت من مصادر متعددة في وقت واحد.

يتيح ذلك للمبدعين ومطوري المحتوى تبسيط عملية ما بعد الإنتاج الخاصة بهم وإنشاء نظام تفريغ ملفات مصمم خصيصاً بما يتناسب مع متطلباتهم.

تعمل موزعات التحويل وقارئات البطاقات على تسهيل عمليات نقل الملفات المتزامنة إلى جهاز Mac أو الحاسوب الشخصي بسرعات نقل USB 3.2 ويمكن أن تعمل بشكل مستقل كأجهزة منفصلة عند الحاجة.

وتأتي المحطة المركزية أو وحدة النسخ المتماثل كمكون أساسي في نظام تيسير مهام عمل Kingston Workflow، وهي عبارة عن موزع تحويل مركزي لوحدات مهام العمل المتصلة.

تتيح هذه المحطة المبتكرة للمستخدمين توصيل ما يصل إلى أربع وحدات من موزعات التحويل الخاصة بمهام العمل في وقت واحد، ما يتيح للمستخدم نقل محتوى الوسائط المتعددة من مصادر مختلفة. وباستخدام هذا النظام المرن والقابل للتوسيع، يمكن لمنشئي المحتوى إدارة عمليات نقل ملفاتهم بكفاءة، ودمج مهام العمل الخاصة بهم في محطة مركزية واحدة مع إمكانيات أكبر للتخصيص:

محطةWorkflow المركزية لتيسير مهام العمل مع موزع تحويل من نوع USB miniHub

o تتضمن محطة Workflow المركزية لتيسير مهام العمل وموزع تحويل من نوع USB miniHub.

o تتطلب المحطة المركزية توافر مضيف من USB-C® ويدعم ما يصل إلى أربعة قارئات للبطاقات في وقت واحد

o يدعم موزع تحويل من نوع USB miniHub الأجهزة المتصلة بمنفذي USB-A وUSB-C

o تتضمن كابل USB-C إلى USB-C

محطة Workflow المركزية مع قارئ بطاقات SD

o تتضمن محطة Workflow المركزية وقارئ بطاقات SD

o تتطلب المحطة المركزية توافر مضيف من USB-C®1 ويدعم ما يصل إلى أربعة قارئات للبطاقات في وقت واحد

o يدعم قارئ بطاقات SD بطاقتي UHS-II SD

o تتضمن كابلين اثنين من USB-C إلى USB-C

قارئ بطاقات SD

o يشتمل على قارئ بطاقات SD وكابل USB-C إلى USB-C

o يدعم بطاقتي ذاكرة UHS-II SD

قارئ بطاقات ذاكرة microSD

o يشتمل على قارئ بطاقات microSD لتيسير مهمام العمل وكابل USB-C إلى USB-C

o يدعم بطاقتي microSD UHS-II

موزع محول من نوع USB miniHub

o يشتمل على موزع محول من نوع USB miniHub وكابل USB-C إلى USB-A

o يدعم منافذ USB-C وUSB-A

وقال أوسكار إيسكايولا كالوديس، مدير قطاع أعمال وحدات الذاكرة الفلاشية ومدير المبيعات في "كينغستون تكنولوجي " في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا الإعلان عن إعادة طرح سلسلةWorkflow التي توفر مجموعة مبتكرة من حلول نقل الملفات والبيانات، والتي صممناها لتمكين منشئي ومطوري المحتوى وخاصةً مع التوسع الملحوظ والمتنامي الذي يشهده هذا المجال. ونحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنوعة لهذه المجموعة من عملائنا من خلال تسهيل عمليات نقل المحتوى بكل سلاسة".