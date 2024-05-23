نجم مانشستر يونايتد يوقع لبنفيكا البرتغالي

أكدت مصادر صحفية انجليزية ان لاعب مانشيستر يونايتد الفارو فيرنانديز سيتم اليوم اجراءات انتقاله بشكل نهائي الى صفوف نادي بنفيكا البرتغالي ليواصل نادي مانشيستر يونايتد سلسلة الاستغناءات عن عدد كبير من لاعبي الفريق في اطار خطة الادارة الجديدة بقيادة السير جيم راتكليف اعادة بنادي الفريق من جديد .

وكان نادي مانشيستر يونايتد قد اعلن الاسبوع الماضي انهاء مشوار الاعب الفرنسي رافائيل فاران الى جانب قرب الاعلان عن الاستغناء عن عدد من الاعبين مثل البرازيلي كاسيميرو و البرتغالي برونو فيرنانديز بالاضافة الى انتوني مارسيال الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي بمباراة نهائي كأس الاتحاد امام مانشيستر سيتي .

صحيفة الديلي ميل اكدت ان الفارو فيرنانديز الذي انتقل في يناير الماضي على سبيل الاعارة الى بنفيكا اتم اليوم اجراءات انتقاله النهائي الى صفوف النادي البرتغالي الذي قرر تحويل الاعارة الى انتقال نهائي وفقا لتعاقده مع الاعب .

واشارت الديلي ميل الى ان الاعب وقع على تعاقد لمدة خمس سنوات مع نادي بنفيكا فيما سيحصل مانشيستر يونايتد على مقابل في حدود 6 مليون يورو مقابل انتقال الاعب الدولي الاسباني .

يذكر ان بداية الفارو فيرنانديز كانت متواضعة الى حد بعيد مع نادي بنفيكا الى انه بمرور الوقت نجح في اكتساب ثقة المدير الفني لبنفيكا روجر شميدت ليقرر النادي البرتغالي شرائه بشكل نهائي .