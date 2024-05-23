تعلن شركة helcd للمؤتمرات عن وجود فرص عمل متاحة



ممرضة/ممرض حاصل على دبلوم تمريض

ممرض / ممرضة حاصل على معهد فنى تمريض

ممرضة/ ممرض حاصل على بكالوريوس علوم التمريض أو ما يعادله

* أخصائي/أخصائية جلدية +ليزر حاصل على ماجستير

أخصائية/أخصائي جلدية حاصل على الزمالة المصرية أو الدكتوراة وما يعادلها

أخصائي/ أخصائية جراحة تجميل حاصل على ماجستير

أخصائي/ أخصائية جراحة تجميل حاصل على الدكتوراة أو الزمالة المصرية وما يعادلها

اعلان عن

اخصاءى اجتماعى ماجستير

اخصاءى اجتماعى دبلوم

اخصاءى اجتماعى بكالوريوس ،ليسانس

اخصاءى نفسي ماجستير

اخصاءى نفسي دبلوم

اخصاءى نفسي ليسانس،بكالوريوس

مدرس لغة انجليزية بكالوريوس،ليسانس حاصل على( FELT101) أو ما يعادلها

مدرس اللغة الإذاعية ،لغة تلفزيونية العربية

مدرب اتيكيت خبرة ٢ سنة

شيف خبرة ٢ سنة

اخصاءى تغذية بكالوريوس الطب والجراحة ماجستير

اخصاءى تغذية بكالوريوس الطب والجراحة دبلوم

اخصاءى تغذية بكالوريوس الطب والجراحة.

مدرس فقه بكالوريوس،ليسانس،

مدرس فقه ماجستير

مدرس فقه دكتوراة

مطرب،مطربة ملحن ملحنة

كونسر فاتوار،معهد الموسيقى العربية

مصمم/ مصممة ازياء وموضة

بكالوريوس،ليسانس

مصمم / مصممة ازياء وموضة

دبلوم

مصمم /مصممة ازياء وموضة

ماجستير

اخصاءى نساء وتوليد ماجستير

اخصاءى نساء وتوليد دبلوم

اخصاءى جلدية وتناسلية وعقم

مبرمجين،معدى برامج تعليمية الكترونية

مهندس امن سيبرانى،وذكاء اصطناعى

محامى أحوال شخصية ماجستير

محام أحوال شخصية دبلوم

محام أحوال شخصية ليسانس

محاسب /محاسبة خبرة سنتين

اخصاءيين تسويق

العنوان مصر،القاهرة،مدينة نصر،طريق النصر عمارات اول مايو, عقار رقم ٢ ،مكتب ٢٣٢ بجوار قسم اول مدينة نصر

Egypt,Cairo ,Nasr city, Al Nasr road, 1St Mayo buildings NO 2 , office number 232 .

01024499635

01080093801