المتحدة وتريد فير يتعاونان مع الاتحاد المصرى للرياضات الإلكترونية

أشاد الاتحاد المصرى للرياضات الإلكترونية بإعلان شركتى المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد عن تعاونهم مع الاتحاد لإقامة أنشطة متميزة فى مجال الرياضات الإلكترونية وتبدأ فى الدورة القادمة لمعرض ومؤتمر Cairo ict 2024 التى تقام فى شهر نوفمبر القادم.

وبما يعد إعلاء للشرعية القانونية وحوكمة الرياضة الإلكترونية والمثال للجميع أن الكيانين العملاقين حين خططوا للدخول فى هذا المجال كان من خلال قنواته الشرعية وهو الاتحاد المعنى بالرياضة الإلكترونية والذى لا يمنع أى دعم عن عناصر الرياضات الإلكترونية فى سبيل الارتقاء والنهوض بها.

وذلك فى ظل دعم كبير من جانب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لهذه الرياضة التى جذبت إليها غالبية شباب مصر والعالم.