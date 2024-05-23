الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

مساعد وزير الإسكان: حجم السوق العقارى غير المستغل يقدر بنحو 200 مليار جنيه

الدكتور عبدالخالق
الدكتور عبدالخالق إبراهيم

أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن حجم السوق العقارى غير المستغل فى مصر يقدر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات فى مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية».

 

وأردف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن مصر لديها مخزون كبير من الوحدات والتى يمكن أن نستغلها ضمن مبادرة تصدير العقار، موضحًا أنه بيتم دراسة استغلال الثروة العقارية بشكل جيد عن طريق التعاقد مع شركة قطاع خاص تضمن حقوق صاحب العقار والعميل، سواء فى حالة شراء الوحدة أو الإيجار.

 

ولفت «إبراهيم»، إلى أن المبادرة تساعد على تعافى الوضع الاقتصادى المصرى بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقارى عبر السوق الخارجية، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التى تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية».

مواد متعلقة

هاني العسال: مبادرة تصدير العقار تعزز مسار الاقتصاد المصرى

طارق شكري: مبادرة تصدير العقار لن تنجح إلا تحت مظلة الرئيس السيسى

مبادرة تصدير العقار.. آمال حكومية لزيادة النقد الأجنبى تصطدم بعقبات التنفيذ

رئيس جهاز مدينة 15 مايو يتفقد وحدات سكن لكل المصريين

الإسكان تمنح تيسيرات في السداد للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاعهم بـ6 أكتوبر وسفنكس

وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية

وزير الإسكان يتابع موقف التنسيق مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية

نائب وزير الإسكان يتسلم جائزة عبداللطيف الحمد التنموية
الجريدة الورقية