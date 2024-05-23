الخميس 23 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

هاني العسال: مبادرة تصدير العقار تعزز مسار الاقتصاد المصرى

المهندس هاني العسال
المهندس هاني العسال

قال المهندس هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة «مصر إيطاليا» القابضة، وعضو مجلس الشيوخ، ووكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن مبادرة تصدير العقار والتى طرحت مؤخرًا من قبل الحكومة، تعزز مسار الاقتصاد المصرى على تخطى الأزمة الراهنة، وتساعد على ضخ الموارد الدولارية، ما ينعكس على جميع القطاعات لوجود وفرة فى النقد الأجنبي، وضبط سعر الصرف.

وأضاف «العسال»، فى تصريحات خاصة لـ«بوابة الوفد»، أن إتمام صفقة رأس الحكمة، أكثر دليل يوضح أهمية العمل على مثلك تلك الصفقات، لتوفير العملة الدولارية، موضحًا أن الدولة خلال الفترة الماضية عملت على تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التى من شأنها أن تسمح لها بأن تصبح سوقا مزدهرا لتصدير العقارات، من بينها الأمن والبنية التحتية القوية ومعدلات النمو المرتفعة فى أسعار العقارات، ما يتيح تحقيق هوامش ربح.

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