"الزراعة" تختتم أعمال حملة القوافل البيطرية المجانية في قرى ٣ محافظات

اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اعمال حملة القوافل البيطرية المجانية، التي تم تنفيذها في قرى ثلاثة محافظات، خلال هذا الاسبوع.

حياه كريمة

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ان تلك القوافل، تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

واشار فاضل الى ان أعمال القافلة شملت قرى محافظات: المنيا، بنى سويف، الأسكندرية، حيث قدمت خدماتها لحوالي ١٢٢٧٤ رأس ماشية.

واضاف مدير المعهد انه تم فحص وعلاج بالمجان لعدد ٦٢٣١ في اطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة فى مديريتى الطب البيطرى في محافظتى المنيا وبنى سويف.



وتم ايضا في نفس الوقت فحص وعلاج بالمجان لعدد ٦٠١٦ حاله فى اطار الحملة القومية للقوافل البيطرية المجانية لمحافظة الاسكندرية بالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في مديرية الطب البيطرى بالاسكتدرية وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.

وتابع فاضل انه تم أيضا فحص وعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظات الثلاث ، وذلك في الفترة من 18 مايو الي 23 مايو 2024 بطواقم عمل متنوعه حيث جابت العيادات البيطرية المتنقلة والمجهزة بأحدث التقنيات الحديثة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية مثل احدث اجهزة الاشعة التشخيصية ومنظار البطن الجراحى لاستعادة الكفاءة التناسلية لحيوانات المزرعة وتحسين السلالات الحيوانية ورفع كفاءتها الانتاجية بما يتوائم مع التغيرات المناخية واختيار السلالات التى يتم التحسين بها حسب طبيعة المناخ فى كل محافظة في القرى الاكثر احتياجا للخدمه.