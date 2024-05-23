نظمت مؤسسة المرأة الجديدة لقاء حول "دعاوى النساء القضائية في ظل استراتيجية العدالة الناجزة" من ضمن لقاءات شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف.

وأدارت الجلسات هالة دومة، المحامية ومديرة مراكز المساندة بمؤسسسة المرأة الجديدة، والتي بدأت بطرح الإشكاليات التي تواجه المحامين.ـات مع مرفق القضاء في ظل استراتيجية وزارة العدل نحو تحقيق العدالة الناجزة، وبالسؤال حول ما هو المفهوم الحقيقي للعدالة الناجزة، هل كانت استراتيجية ساهمت في تحقيق تطوير داخل المنظومة القضائية، وتسهيل تقديم الخدمات، أم عائق يواجهه المحامين.ات.

وشارك عدد من الحاضرين.ات تجاربهم.ن مع رقمنة مرفق العدالة ومشاكل المنصة الرقمية، ومراحل سير الدعاوى القضائية الخاصة بهم في ظل هذه الاستراتيجية، والوقوف تحديدًا على أوضاع دعاوى النساء القضائية في ظل هذه الاستراتيجية.

وتناول الحوار قضايا الأحوال الشخصية، الجرائم الإلكترونية، والعنف الجسدي والجنسي،، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي طرحتها هذه الاستراتيجية وتقديم مقترحات ببدائل لتلافي بطء إجراءات التقاضي مع ضمانات المحاكمة العادلة وضمان سير ونفاذ الأحكام القضائية وخاصة في دعاوى النساء.

ويأتي اللقاء ضمن مشروع الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا.