"المرأة والمأثور الأدبي" في ثاني أيام الملتقى التدريبي بهيئة قصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الملتقى التدريبي الرابع المعنِي برفع المستوى الثقافي للعاملين، بعنوان "المرأة وإحياء التراث" والذي تعقده الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام عبر تقنية البث المباشر، في سياق خطط وزارة الثقافة.

دور المرأة في بناء التراث وترسيخ الهوية

الدكتورة منال علام

استهلت الدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية حديثها موضحة دور المرأة في بناء التراث وترسيخ الهوية. وشهد اليوم الثاني جلستين بحثيتين، جاءت الأولى تحت عنوان "القيم والمعارف الشعبية" أشار خلالها د. عبد الحكيم خليل أستاذ ورئيس قسم العادات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، إلى ضرورة تصحيح مفاهيم التراث، والحفاظ على العادات والتقاليد والثقافة التي تميز المرأة المصرية عن المجتمعات الأخرى.

دور المرأة في نقل القيم والمعارف

الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة

من ناحيتها تناولت الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة مفهوم القيم، ودور المرأة في نقل القيم والمعارف وتأثير ذلك على الثقافة الشعبية. كما أوضحت أهم التحديات التي تواجه المرأة، وسبل تعزيز دورها في الحفاظ على التراث.

وأشارت عزة سليمان من فرع ثقافة قنا أن عملية الحفاظ على التراث وغرس المبادئ والقيم، لن تأتى إلا بتضافر الجهود كافة ومواجهة مستحدثات العصر التكنولوجي الذي نعيش فيه.

واختتمت الجلسة بحديث لأماني الشيخ مدير مكتبة الحديقة الخضراء بالشيخ زايد، عن مفهوم الأمثال الشعبية وخصائصها ودورها الثقافي باعتبارها شكل من الأشكال التعبيرية المنطوقة وجزءا من الثقافة الإنسانية، تسهم في إبراز تراث الأمم وتعزيز خصوصيتها.

أما الجلسة البحثية الثانية جاءت بعنوان "المرأة والمأثور الأدبي" ناقش خلالها الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، دور المرأة في التعريف بالنصوص الشعبية وتنشئة الأجيال، كما أوضح الفرق بين التراث والمأثور، فالتراث الشعبي هو ما دخل في جُب الماضي البعيد ولم يعد يستخدم، في حين أن المأثور هو ما أُثر عن الآخرين ولكن مازال مستمرا عبر تعاقب الأجيال.

وتحدثت أية سيد من فرع ثقافة القاهرة ، عن دور المرأة في الحفاظ على الأدب الشعبي (السير الشعبية نموذجا) موضحة تطورات الأدب عبر العصور، كما تناولت دور المرأة المصرية في الحفاظ على التراث غير المادي والذي يشمل المعارف و المعتقدات وكل ما هو متعلق بالتنشئة الاجتماعية.

وتناول محمد عبد الحميد مسئول قياس الرأي الثقافي لفرع الدقهلية، صورة المرأة في المأثور الأدبي (نوادر جحا نموذجا) موضحا كيف قدمت النادرة الأدبية صورة المرأة سواء كانت الأم أو الزوجة أو الابنة من خلال طرح بعض النوادر الإجتماعية.

بدوره تناول زين عبد الصبور من المكتب الفني بهيئة قصور الثقافة، موضوع تغير المأثور عبر الحقب الزمنية المختلفة،

وأثر ذلك على الأجيال والحياة الإجتماعية والمجتمع كافة.

واختتمت الجلسة مع إيناس حجاجي مسئول الإعلام بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، موضحة دور المرأة في المأثور الشعبي، بجانب تقديم مقارنة عن دورها في الأدب قديما وفي العصر الحديث.