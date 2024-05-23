حملات تموينية على أسواق مطوبس وتحرير 10 مخالفات متنوعة

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، الخميس، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبى، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت «4 محاضر نقص وزن، ومحضر تجميع، و3 محاضر نظافة، ومحضرين شهادة صحية»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كل الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.



وشدد على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خصوصًا السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

