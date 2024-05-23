لوبيتيجي مديرا فنيا لوست هام الإنجليزي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي لتولي مهمة المدير الفني خلفا لديفيد مويس بداية من الموسم المقبل.

وكشف وست هام في بيانه أن لوبيتيجي سيتولى رسميًا مهمة تدريب الفريق بدءًا من 1 يوليو المقبل، بعد أن أفاد في وقت سابق أن مويس سيغادر منصبه كمدرب للفريق بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لرغبة الطرفين.

وسبق أن درب لوبيتجي كل من ريال مدريد ورايو فاييكانو ومنتخب إسبانيا وبورتو وإشبيلية وأخيرا ولفرهامبتون.

وفي 2018 أقيل من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام من بداية كأس العالم في روسيا بعد علم الاتحاد الإسباني بتوصله لاتفاق لتدريب ريال مدريد، ورغم تدريب الميرنجي بداية من موسم 2018-19 إلا أنه رحل بعد 3 أشهر حيث خسر السوبر الأوروبي وأقيل من منصبه بعد خسارة الكلاسيكو ضد برشلونة 5-1.

ورحل الإسباني في مهمته الأخيرة من تدريب ولفرهامبتون قبل 3 أيام على بداية الدوري الإنجليزي.

وسبق وقاد لوبيتيجي فريق إشبيلية للقب الدوري الأوروبي في موسم 2019-2020.

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