محافظ الدقهلية يفتتح ممشي أهل السنبلاوين الجديد
افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس ممشي أهل السنبلاوين الجديد والذي أقيم علي ترعة الشون بعد تغطيتها وتطويرها وتجميلها بمدينة السنبلاوين بطول 1 كيلو متر.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب بمركز ومدينة السنبلاوين، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة السنبلاوين سابقا.
وأوضح " المحافظ " بأن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين ، حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري ، ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وانترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا .
وأشار " مختار " الي أننا وضعنا خطة منذ عام 2020 لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة وخلق متنفسات ترفيهية لأبناء الدقهلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي وبناء الجمهورية الجديدة .
وأكد "المحافظ " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية الصحه والتعليم والمشروعات الخدمية وغيرها .