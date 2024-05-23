سهولة "العلوم" تدخل البهجة على طلاب الشهادة الإعدادية في الأقصر

مسك الختام

رسم امتحان مادة العلوم، البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في الاقصر؛ إذ جاء في متناول مستويات الطلاب، بخلاف مادة الهندسة التي تسببت في حزن طلاب الإعدادية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان، على غير توقعهم، مؤكدين أن الامتحان اشتمل على أسئلة متعددة المستويات، بما يلائم كل طالب ذا المستوى الضعيف او المتوسط، مع وجود نقاط خاصة بالطالب المتفوق.

وأكد طلاب الشهادة الاعدادية أن امتحان مادة العلوم عوضهم عن الدرجات الزاعمين خسارتها في مادة الهندسة، معربين عن فرحتهم بالتقاط صور السيلفي أمام اللجان بعد انتهاء زمن الامتحان.

يشار إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر والبالغ عددهم 16807 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم من خلال 108 لجنة امتحانية، موزعة على مراكز ومدن المحافظة.

