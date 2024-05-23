أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس 23 مايو 2024 بيانًا صحفيًا تضمن نتائج إحصاءات البيئة لعام 2022، والتي أظهرت إنجازات مهمة لمصر في مجالات تغير المناخ والمياه والطاقة المتجددة.

مصر في المرتبة 22 بمؤشر أداء تغير المناخ:

حافظت مصر على مركزها المتقدم في مؤشر أداء تغير المناخ، حيث احتلت المرتبة 22 من بين 67 دولة شملها المؤشر لعام 2024، ويُعد هذا التقدم مؤشرًا على جهود مصر المستمرة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

المياه:

بلغت الموارد المائية المتاحة لمصر عام 2023 حوالي 81.63 مليار متر مكعب، ساهمت مياه نهر النيل بأكبر حصة منها بواقع 55.5 مليار متر مكعب، بينما ساهمت مياه الصرف المعاد استخدامها بـ 15.36 مليار متر مكعب.

بحيرة البردويل:

تصدرت بحيرة البردويل، الواقعة في شمال سيناء، قائمة البحيرات المصرية من حيث جودة المياه عام 2022، حيث سجل مؤشر أوريجون لجودة المياه 77.3%، مما صنف جودة مياهها على أنها "جيدة".

كما حافظت البحيرة على صدارتها خلال عامي 2020 و 2021، حيث تجاوزت قيمة المؤشر 82% وصنفت جودة مياهها بأنها "جيدة جدًا". وتُعد بحيرة البردويل من أنقى بحيرات العالم.

الطاقة المتجددة:

ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية) بنسبة 3.3% خلال عام 2021/2022 مقارنة بعام 2020/2021. ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا على التزام مصر بتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.