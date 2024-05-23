جامعة الأقصر تُعد أول دراسة لتتبع خريجيها

انتهى مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبقيادة الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، من إجراء دراسة تتبع خريجي جامعة الأقصر لدفعة 2020، والتي تعد أول دفعة تتخرج بشهادة جامعة الأقصر.



وأكد الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة أنه إطار حرص جامعة الأقصر على الارتقاء بجودة مخرجات التعليم والتعرف المستمر على المستجدات بسوق العمل لخدمة طلابها بشكل أفضل، فإن المركز الجامعي للتطوير المهني حاليا يعمل على دراسة تتبع خريجي جامعة الأقصر.

وأوضح رئيس الجامعة ان التواصل مع جميع خريجي الجامعة لدفعة 2020 من مختلف الكليات؛ يأتي للوقوف على وضعهم بسوق العمل، والوقت المستغرق لحصولهم على أول وظيفة، والمهارات التي كان لها الأثر في حصولهم على الوظائف، ومدى ارتباط وظائفهم الحالية بمجالات دراستهم، مشيرًا إلى اعتبارها إجراء سيتم تكراره بشكل دوري للتعرف المستمر على كل مستجدات سوق العمل والاطمئنان على أبنائنا من الطلاب.

فيما أكد الدكتور صلاح أبو الحسن وكيل كلية الألسن ومدير المركز الجامعي للتطوير المهني أن نتائج الدراسة توصلت إلى أن نسبة 83% من خريجي الجامعة، قد حصلوا على فرص عمل، و17% لم يحصلوا على وظائف، مشيرًا إلى أن نسبة 95% من الذين لم يحصلوا على وظائف اكتفين أن يصبحن ربات منزل.



وأشار مدير مركز التطوير المهني بالجامعة إلى ان تحليل النتائج يتضمن مجموعة من الأهداف؛ من بينها: قياس معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، ومعدل البطالة، مدى مواءمة المؤهل للوظيفة، ومعرفة الوظائف المستحدثة في سوق العمل، وكذلك معرفة المهارات المطلوبة؛ في سبيل تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة ودعمهم في رفع مستوى تأهيلهم وجاهزيتهم لسوق العمل بعد التخرج.

يشار إلى أن هذه الدراسة شارك في تنفيذها موظفو مركز التطوير المهني بالجامعة، و15 متطوع ومتطوعة من طلاب الجامعة، بنسبة استجابات للتواصل بلغت الـ75% من الخريجين.