الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية عضوا بمجلس إدارة أكاديمية (اوسبو) للتدريب الإعلامي

تم اختيار الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وزير الإعلام الأسبق بجمهورية مصر العربية عضوا ضمن تشكيل مجلس إدارة أكاديمية (اوسبو) للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها جدة.

تهدف الأكاديمية لتوفير تدريب دائم ومستمر لمنسوبي الإذاعات والقنوات التلفزيونية بالدول العربية والإسلامية.

يضم مجلس الإدارة نخبة من خبراء وأساتذة الإعلام العرب من بينهم : أحمد عساف وزير الإعلام الفلسطيني، الدكتور / إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، و السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية ،والمهندس الحميدي العنزي الرئيس التنفيذي للعرب سات، والدكتور رياض نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية سابقا ،والمهندس حاتم أبو ناصف مساعد الرئيس للشؤون الهندسية بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، والدكتور حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، و الدكتور حسين أمين مدير مركز أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية ،والدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس أسامة الشيخ مدير مؤسسة (سينيميدا) للفنون الإبداعية ،والدكتورة أماني فاروق مدير مركز التدريب والتطوير بمدينة الإنتاج الإعلامي .

وقد تفضل الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة العالم الإسلامي بافتتاح الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والذي

أعرب فيه عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهمتهم القومية التي تسعى للارتقاء بمستوى الإعلام في دولنا العربية والإسلامية.



