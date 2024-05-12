الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يحاضر في الملتقي العربي للقيادات الإعلامية الشبابية

شارك الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية في الندوة التي نظمها الملتقى العربي للقيادات الإعلامية الشابة، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، حول: (دور الإعلام في مواجهة الأزمات والصراعات) وقد شارك فيها اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، والسفير أحمد السمان المتحدث الرسمي الأسبق لمجلس الوزراء، كما حضرها عدد من القيادات الشبابية الإعلامية من العديد من دول العالم.

وقال الدكتور سامي الشريف: إن الإعلام يعد عنصرا رئيسا في إدارة الأزمات والدراسات، وتشكيل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي تجاهها، وأنه في ظل التطورات المتلاحقة في مجال ثورتي الاتصال والمعلومات تضاعف حجم هذا الدور، وأصبحت وسائل الإعلام التقليدية والجديدة أدوات غير نزيهة في تغطية الأحداث بما يخدم مصالح مموليها وملاكها.

دور الإعلام في مواجهة الأزمات والصراعات

مضيفا أن مشاهدة عالمنا من تغطية غير متميزة وغير نزيهة للعدوان الصهيوني الغادر على الشعب الفلسطيني الأعزل في أسوأ أشكال حروب الإبادة الجماعية يثبت أن العالم الذي يدعي الحرية لا يقيم وزنا لأبسط حقوق الإنسان فقد وقفت وسائل الإعلام الدولية إلى جانب المعتدي المغتصب، وهو يري جرائمه صوتا وصورة، مصما أذانه عن سماع أصوات الضحايا الأبرياء من الأطفال والرضع والشيوخ والنساء، بما يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء.

وأشاد الشريف بصمود الشعب الفلسطيني أمام جحافل العدو الغادرة، داعيا إلى ضرورة وضع التشريعات والقوانين الضابطة للعمل الإعلامي، ولاسيما في أوقات الحروب والصراعات.

ووجه الأمين العام كلماته للقيادات الإعلامية الشابة أن تقدر حجم مسؤولية من يتصدى للعمل الإعلامي لأنه يحمل أمانة الكلمة ويحاسب عليها ودعاهم إلى تحري الدقة والموضوعية في التغطية الإعلامية.