بوتشيتينو مرشحًا لتدريب الاتحاد السعودي

دخل المدرب بوتشيتينو ضمن حسابات إدارة نادي الاتحاد السعودي لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة، بعد قرار رحيل المدرب الحالي مارسيلو جالاردو.

واستقرت إدارة الاتحاد على رحيل المدرب مارسيلو جالاردو بعد خروج الفريق بموسم صفري لم يحقق خلاله أي ألقاب كما فشل فيه بحجز بطاقة التأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة.

وأكد الصحفي الموثوق مات لو أن إدارة نادي الاتحاد السعودي وضعت بوتشيتينو خيارًا له لتدريب الفريق بالفترة المقبلة.

وذكر مات لو أن المدير الرياضي بنادي الاتحاد رامون بلانيس يقوم بدراسة ملف المدرب، حيث سبق له العمل مع المدرب الأرجنتين في نادي اسبانيول الإسباني.