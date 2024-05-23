نوران جوهر ودييجو الياس يفوزان ببطولة «CIB» العالم للإسكواش

بحضور وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى «CIB»، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى «CIB»، وطارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة بالم سبورتس، وكابتن امير وجيه، المستشار الفنى لأكاديمية بالم هيلز ومدير المشروع القومى لموهوبى الاسكواش بمتحف الحضارة الأسبوع الحالي، ختام بطولة «CIB» العالم للإسكواش، وتوزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة وهما دييجو الياس، بمنافسات الرجال، ونوران جوهر بمنافسات السيدات.

وتوج اللاعب البيروفى دييجو الياس المصنف الرابع عالميًا، ببطولة «CIB» العالم للإسكواش بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مصطفى عسل المصنف الثالث عالميًا، فى مباراة استمرت 61 دقيقة.

وفازت اللاعبة نوران جوهر لاعبة نادى بالم هيلز المصنفة الثانية عالميًا، على نور الشربينى المصنفة الأولى عالميًا، فى مباراة استمرت 81 دقيقة.

وأقيمت بطولة «CIB» العالم للإسكواش 2024 والتى تعد الاكبر فى تاريخ اللعبة على نادى بالم هيلز الرياضى وملعب الإسكواش الزجاجى بمتحف الحضارة تحت رعاية البنك التجارى الدولى «CIB»، وشركة بالم هيلز، بمشاركة 128 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تتخطى الـ50 مليون جنيه، وهى أعلى جوائز مالية فى تاريخ البطولة.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر أصبحت علامة مميزة فى استضافة وتنظيم بطولات العالم المختلفة فى جميع الرياضات بفضل تميز البنية الإنشائية، والطفرة الكبيرة التى تشهدها فى ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسة، علاوة على الكوادر والخبرات التنظيمية المصرية التى تلعب دورًا مؤثرًا فى نجاح تلك البطولات.

وقدم الوزير التهنئة لأبطال مصر فى رياضة الاسكواش الذين شاركوا فى بطولة العالم للاسكواش، وقدرتهم على الحفاظ على مستواهم الفنى، وترتيبهم العالمى نتيجة نتائجهم المميزة، وفوزهم بمختلف الألقاب على مستوى منافسات الرجال والسيدات، لافتًا إلى حرص الوزارة على استمرار ريادة مصر عالميًا فى رياضة الاسكواش، ودعم الأبطال الرياضيين، وكشف الموهوبين فى تلك اللعبة من خلال المشروع القومى للموهبة الذى تتبناه الوزارة.

من جهته أعرب حسين أباظة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى «CIB»، عن اعتزازه بالنجاح الذى تحظى به بطولة العالم للإسكواش، وذلك من منطلق إيمان البنك بأهمية استضافة ورعاية البطولات الكبرى فى رياضة الإسكواش لما لمصر من ريادة ومكانة مرموقة ومتقدمة فى هذه الرياضة.

وقال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز: حرصنا على رعاية بطولة العالم للإسكواش لتقديم صورة مشرفة عن قدرة مصر على تنظيم بطولات دولية كبرى بمشاركة لاعبين من جنسيات مختلفة، وإبراز ما تضمه مصر من منشآت رياضية على أعلى مستوى قادرة على استضافة منافسات عالمية وذلك بهدف الترويج للسياحة الرياضية فى مصر، وكذلك تشجيع أبطالنا على المنافسة على اللقب والتتويج بالبطولة».

من جانبه أعرب طارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة بالم سبورتس، عن سعادته بنجاح البطولة التى تألق فيها لاعبو مصر وأكد استمرار دعم شركة بالم هليز للاعبين المصريين.

وأشار إلى إمكانيات نادى بالم هيلز الذى يمتد عطاؤه لأكثر من 17 عامًا حيث كان من أوائل النوادى فى غرب القاهرة– وما يضمه من ببنية تحتية ومنشآت وملاعب رياضية بمواصفات عالمية تأهله لاستضافة بطولات عالمية.