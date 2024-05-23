الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جولة لرئيس «أبوقرقاص» للوقوف علي مستوي الخدمات

جولة المتابعة
جولة المتابعة

أجرى المهندس حامد فخرى رئيس مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، جولة ميدانية للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة ، بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة ، بقرية أبوقرقاص البلد ، للتأكد من حسن سير العمل ، والوقوف على مستوى  الخدمة المقدمة للمواطن بقرية أبوقرقاص البلد .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بالتفاعل والتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل عاجل لتخفيف الأعباء ، وتقديم خدمات تلبي رغبات المواطنين ، حيث تفقد رئيس المركز اثناء جولته  طريق قرية أبوقرقاص البلد ، و عددا من شوارع   القرية ، وتم السماع لشكاوى عدد من الأهالي بهدف تلبية احتياجاتهم ، ومحاولة ايجاد آليات لحل المشكلات التي تواجه المواطنين ، وذلك فى وجود المسئولين وتلافيها قدر الإمكان ، تحقيقا لمصلحة المواطن ، رافق رئيس المركز ياسر سليمان رئيس الوحدة القروية بأبوقرقاص البلد . 

وطالب المهندس حامد فخري من نواب رئيس المركز  ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية خلال جولته ، بتقديم تقارير ميدانية بشكل دوري عن مستوى الخدمة في القطاعات الحيوية ، والتي تهم المواطن في حياته اليومية ، مثل ، مياه الشرب والصرف الصحي ، والصحة ، والكهرباء ، والتموين ، والتعليم ،  والطرق ، لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعمها ، من أجل التيسير على المواطنين .

وفي سياق متصل ، تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، اعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك ببعض الشوارع بمدينة ابوقرقاص  ، فى اطار الخطة الإستثمارية  بالمركز ، للوقوف على معدلات الأداء ، ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير ، والتي تشهدها شوارع المدينة ، ووجه رئيس المركز ، برفع معدلات التنفيذ ، مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة ، في مواعيدها الزمنية المحددة ، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة ، مشددا رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف ، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.

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