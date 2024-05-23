جولة لرئيس «أبوقرقاص» للوقوف علي مستوي الخدمات

أجرى المهندس حامد فخرى رئيس مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، جولة ميدانية للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة ، بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة ، بقرية أبوقرقاص البلد ، للتأكد من حسن سير العمل ، والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن بقرية أبوقرقاص البلد .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بالتفاعل والتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل عاجل لتخفيف الأعباء ، وتقديم خدمات تلبي رغبات المواطنين ، حيث تفقد رئيس المركز اثناء جولته طريق قرية أبوقرقاص البلد ، و عددا من شوارع القرية ، وتم السماع لشكاوى عدد من الأهالي بهدف تلبية احتياجاتهم ، ومحاولة ايجاد آليات لحل المشكلات التي تواجه المواطنين ، وذلك فى وجود المسئولين وتلافيها قدر الإمكان ، تحقيقا لمصلحة المواطن ، رافق رئيس المركز ياسر سليمان رئيس الوحدة القروية بأبوقرقاص البلد .

وطالب المهندس حامد فخري من نواب رئيس المركز ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية خلال جولته ، بتقديم تقارير ميدانية بشكل دوري عن مستوى الخدمة في القطاعات الحيوية ، والتي تهم المواطن في حياته اليومية ، مثل ، مياه الشرب والصرف الصحي ، والصحة ، والكهرباء ، والتموين ، والتعليم ، والطرق ، لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعمها ، من أجل التيسير على المواطنين .

وفي سياق متصل ، تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، اعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك ببعض الشوارع بمدينة ابوقرقاص ، فى اطار الخطة الإستثمارية بالمركز ، للوقوف على معدلات الأداء ، ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير ، والتي تشهدها شوارع المدينة ، ووجه رئيس المركز ، برفع معدلات التنفيذ ، مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة ، في مواعيدها الزمنية المحددة ، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة ، مشددا رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف ، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.