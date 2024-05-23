تأجيل محاكمة 4 متهمين بالفيوم قتلوا شاب بسبب الألعاب النارية

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تاجيل جلسة محاكمة كل من إسلام ش ر "محبوس"، وأحمد ح ع "محبوس"، ومحمد ع ر ، هارب، وأحمد ش ، محبوس المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بالفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، الي منتصف يوليو القادم وذلك لعدم وصول تقرير الطب الشرعي .

تفاصيل القضية

وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، بمصرع شاب في بداية العشرينيات من عمره أثناء احتجازه بمستشفى الفيوم العام.

وتبينّ أنّ الشاب أُصيب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وانتقلت قوة أمنية إلى مستشفى الفيوم، وتبين مصرع شاب يدعى مصطفى ع، 23 عاما، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذ حياته.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة، وتقديم تقرير بذلك، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، فور الانتهاء من التشريح وتولت التحقيق واحالت المتهمين الى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها السابق.