كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بنهائي أفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قائمة الأحمر التي يواجه بها الترجي التونسي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت المقبل، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي (الملعب الأولمبي) برادس، قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب للمرة الـ12 في تاريخه، بينما يتوج الترجي بالبطولة حال فوزه أو تعادل إيجابياً بأي نتيجة، على أن يتم التوجه لركلات الترجيح حال انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وتبث مباراة الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديدا عبر beIN Sports HD 6.

كما تنقل قناة تايم سبورتس الأرضية مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل الساعة 8 مساءً.

وشهدت قائمة الأهلي غياب علي معلول للإصابة في وتر أكليس، والثلاثي حمزة علاء وكريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية، كما يغيب عمرو السولية محمد الضاوي كريستو لعدم الجاهزية الفنية، وعمر كمال عبد الواحد والزنفلي لعدم القيد في القائمة الإفريقية.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

وخط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبوعلي - موديست.

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