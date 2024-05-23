محافظ الدقهلية استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماع لوكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات والقطاعات التنفيذية بالمحافظة وذلك بحضور مسئولي ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة وبمديريات الخدمات.

هذا وقد استعرض "مختار" خلال الاجتماع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة والحوكمة الداخلية بوحدات الجهاز الاداري للدولة تختص بالقيام بمهام التفتيش المالي والاداري وتحليل التقارير تحقيقا لمبدأ الشفافية وتحقيق الانضباط واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ علي المال العام وجميع مقدرات الدولة ..

وأكد "مختار" علي أهمية قيام مديري المديريات بتقديم بيان حالة لجميع العاملين بادارة المراجعة والحوكمة لديها مع مراعاة الدقة في تسجيل البيانات واستيفاء كافة البيانات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وتطبيقها بكل دقة وشفافية وحزم، كما وجه" مختار" لضرورة تفعيل عمل ادارات المراجعة الداخلية والحوكمة الداخلية بجميع المديريات والقطاعات تعزيزا لمبادئ الشفافية والنزاهة والالتزام بمدونة السلوك ،الوظيفى وتعليمات السلطة المختصة.

وأشار "مختار" الي ضرورة اعداد خطة مرور سنوية لادارة المراجعة والحوكمة في كل مديرية للمرور علي كافة القطاعات التابعة للمديرية واعداد تقارير شهرية للمرور ونتائجها واخطار المحافظة بها لارسالها الي هيئة الرقابة الادارية..

وفي ذات السياق اكد "مختار" ان الدولة حريصة دائما علي تحقيق مبدأ الشفافية في جميع ممارسات العمل التنفيذي بكافة القطاعات علي مستوي المحافظة وكل ذلك يستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين عملا علي تحقيق ارضاء المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسة ريهام احمد مدير عام المكتب الفني واعضاء المكتب الفني والمهندس هيثم عبد الرحيم مدير عام الدعم الفني.



