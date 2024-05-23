وزيرة الخزانة الأمريكية : نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى فلسطين

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن بلادها تبذل كل ما بوسعها لزيادة المساعدات الإنسانية إلى فلسطين من أجل وقف دائرة العنف في غزة والضفة الغربية .

وقالت يلين - في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا - "إن الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة وفي الضفة الغربية متدهور و مزر للغاية ، لذلك سنساهم في تقديم المساعدة إلى الفرق الإنسانية من أجل ضمان بأن العقوبات الأمريكية لا تقف أمام المساعدات التي تقدم إلى الفلسطينيين وإلى غزة".

كما أعربت عن تخوفها إزاء التهديدات الإسرائيلية التي قد تساهم بقطع الأموال عن المصارف الفلسطينية والتي هي أساسية من أجل السماح لتحويلات مالية وتقديم مليارات الدولارات إلى الفلسطينيين ، بالإضافة إلى البنية التحتية والطعام والغذاء وتسييل أيضا ملياري دولار تقريبا في الصادرات التي يعتمد عليها الفلسطينيون.

ونوهت بأن حجب هذه الأموال من قبل إسرائيل هو أمر يهدد الاستقرار ليس في غزة بحسب ولكن أيضا في الضفة الغربية ، لذلك علينا أن نبذل كل ما بوسعنا مع شركائنا من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة من أجل وقف دائرة العنف في غزة والضفة الغربية.

وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية على الاستمرار في استخدام الأدوات الاقتصادية من أجل منع تمويل الوحدات الإرهابية ، بما فيها الحوثيون وحزب الله ، لذلك نعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع من أجل تنسيق الجهود من خلال فرض عقوبات على هذه الجهات.

في خطوة تحذيرية .. الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان

أجرى الجيش الصيني اليوم الخميس تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان بمشاركة القوات البحرية والجوية ، في خطوة تحذيرية لما تقوم به قوى "استقلال تايوان".

وقال المتحدث باسم قيادة الجيش الشرقي الصيني لي شي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إنه تم تنظيم القوات العسكرية بما في ذلك القوات البرية والبحرية والجوية والصاروخية ، لإجراء التدريبات المشتركة، التي تحمل الاسم الرمزي "السيف المشترك-2024 أيه"، من اليوم الخميس إلى الغد .

وأضاف أن التدريبات تركز على دورية مشتركة للاستعداد القتالي البحري والجوي، والسيطرة المشتركة والشاملة على ساحة المعركة، وتوجيه ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية، لافتا إلى أن التدريبات تشمل دوريات للسفن والطائرات تقترب من المناطق المحيطة بجزيرة تايوان وعمليات متكاملة داخل وخارج سلسلة الجزيرة لاختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة.

وأشار المتحدث إلى أن التدريبات التي تجري في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بجزر كينمن و ماتسو و ووتشيو و دونغيين، تعد بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية التي تقوم بها ما تسمى قوى "استقلال تايوان"، وتحذير شديد ضد التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.

وتعد حركة استقلال تايون حركة سياسية تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي رسمي بتايوان كدولة مستقلة ذات سيادة ومعارضة لمبدأ صين واحدة.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى العودة في جباليا ويجبر الطواقم الطبية على مغادرته

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى العودة في جباليا، شمال قطاع غزة، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته، بعد حصار دام أربعة أيام.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب مدينة غزة، بعد اعتقال أحدهم.

وأضافت المصادر "تبقى في المستشفى 14 موظفا، برفقة 11 مصابا ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى".

وأشارت المصادر إلى خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية، خلال العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.