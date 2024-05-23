"مكتبتك في مدرستك".. أحدث أنشطة مكتبة الإسكندرية

قامت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم بتقديم عرض "مكتبتك في مدرستك"، في مدرسة سان ﭼورﭺ للغات بإدارة شرق التعليمية وهو برنامج مخصص لطلاب المدارس يستعرض تاريخ المكتبة وخدماتها في إطار التعاون الدائم والمستمر بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك من خلال عرض فيلم "مكتبة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل" ويستعرض الفيلم تاريخ إنشاء المكتبة القديمة وفكرة إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية الجديدة، وكذلك شرح تفصيلي لأقسام المكتبة وأنشطتها المختلفة المقدمة للجمهور، هذا وقد تفاعل الطلاب مع المرشدين الذين قاموا بالشرح وتم الرد على جميع اسالتهم واستفساراتهم المتعلقة بالخدمات والفعاليات التي تقدمها المكتبة. وسوف تستأنف الإدارة تقديم عروضها لمعظم المدارس بالإسكندرية.

جدير بالذكر ان إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زوار ورواد المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة، وكذلك كبار الزوار وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مع تزويد الزوار بالمعلومات اللازمة عن تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة وأقسام المكتبة الجديدة وما تقدمه من خدمات ومشروعات لمستخدميها، مع الحرص الدائم على تقديم كافة التسهيلات للزوار بصورة متميزة.

يذكر أن محتوى المكتبة يتضمن مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بـ 2 مليون كتاب (بحاجة لمصدر) في بداية 2013 المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتى وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

معايير متطورة وتصميم مرن

وتعتمد مكتبة الإسكندرية على معايير متطورة وتصميم مرن للبنية والنظام، مما يسهل إمكانية الدمج والتضمين مع أنظمة أخرى، بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير عملية تكوين وإدارة ومشاركة محتويات المكتبة، وكذلك التعامل من خلال مجموعة مختلفة من الوسائط والموارد الرقمية.

وترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في كونها ميدان للبحث العلمى والأكاديمي ومنارة لإثراء الحركة الفكرية والثقافية، لذا فهي تعد من أكبر وأعرق مكتبات العالم القديم إذ استمرت مكتبة الإسكندرية في تطوير العلوم والمعارف في العصور القديمة ومنها خرج العديد من العلماء على مدار 7 قرون من الزمان، وحتى الآن وبعد إعادة إحيائها أصبحت مكتبة مصر منارة ثقافية عالمية يسعى إليها المثقفين ورواد الحركة الفكرية للاستفادة من مناراتها.