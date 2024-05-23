الغرفة التجارية بالجيزة جارى تحديث بيانات التجار

أصدرت الغرفة التجارية للجيزة ، تقريراً حول أهم الاجراءات التنفيذية التى ستتخذها خلال الفترة القادمة من العام الحالى

أكد المهندس "أسامة الشاهد" رئيس الغرفة التجارية للجيزة على أهمية الدور الاجتماعي للغرف التجارية والذى لا يقل أهمية عن الدور الاقتصادي موضحاً انه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على الشُعب التجارية النوعية ومنتسبيها وتوعيتهم باللوائح والقوانين والأنظمة التي تطبقها الدولة وتوجهاتها

كشف "الشاهد" ان الغرفة التجارية للجيزة بصدد تطبيق حزمة اجراءات تطويرية للبنية التحتية الرقمية للغرفة،ومنها التوقيع والختم الالكترونى وخدمات التحصيل وغيرها وذلك من خلال التعاقد مع احدى الشركات المتخصصه فى ذلك موضحاً انه سيتم تخصيص أماكن للشركة فى المقر الرئيسى للغرفة بميدان الجيزة وبفرعي الغرفة بأكتوبر والبدرشين.

اشار التقرير الى ان غرفة الجيزة التجارية تقوم حالياً بتحديث قاعدة بيانات التجار فى نطاق محافظة الجيزة ، للتواصل معهم وتقديم خدمات الغرفة التى تضمن البرامج التدريبية المتخصصة فى المجالات المهنية والتى تستهدف رفع كفائتهم المهنية.

لفت الشاهد الى ان تجارية الجيزة تعتزم اعادة تعزيز أواصر التعاون مع الغرف العربية والأجنبية لتنشيط التجارة الخارجية فضلا عن الاهتمام بتشبيك الجهود بين الغرفة وأجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق أهداف الغرفة موضحاً ان الفترة القادمة ستشتهد زيارات متبادلة بين رجال الاعمال المصريين والليبين على ان يكون التنسيق بين دوائر الاعمال في البلدين من خلال الغرفة التجارية للجيزة والاتحاد العام للغرف التجارية

أضاف الشاهد أن خطة عمل الغرفة خلال الفترة القادمة تتضمن محاور متنوعة بين المحاور التطويرية والتنموية ، ومنها دعم لمبادرات الدولة كدور مجتمعي ، فضلا عن التركيز على ملف العلاقات الخارجية الاقتصادية ودعم الصادرات المصرية بما يحقق مصلحة تجارية الجيزة ومصرنا الغالية .