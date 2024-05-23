وكيل تعليم الغربية يؤكد إمتحان العلوم بالشهادة الإعدادية في مستوي الطالب

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدد من لجان مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية للاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة طيبة وبدون أي شكاوى من الطلاب.

توجه وكيل الوزارة في بداية الجولة إلى لجان مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تابع لجان مدرسة الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات، للاطمئنان إلى سير الامتحان بدون أي مشكلات، والاطمئنان إلى عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة.

واختتم "حسن" جولة المتابعة بلجنة مدرسة سعيد العريان الإعدادية بنين، حيث اطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، والتزام جميع العاملين بالضوابط الامتحانية خلال فترة سير الامتحان.

وخلال تواجده بجميع اللجان، وجه وكيل الوزارة بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وشدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين، والتأكد من عدم وجود أي وسائل الكترونية تساعد على الغش، مؤكداً أننا حريصون دائما على متابعة سير العملية الامتحانية في جميع الإدارات والمدارس، والاطمئنان إلى سير الامتحانات بنجاح.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 88682 طالب يؤدون اليوم الامتحان في 412 لجنة في مادة العلوم، في حين يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية المهنية البالغ عددهم 3588 طالب، الامتحان في 25 لجان، في مادة العلوم