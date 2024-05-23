الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خدمات علاجية لـ7 آلاف مواطن على نفقة الدولة بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم  الخدمات الصحية والرعاية الطبية بالقرى الأكثر احتياجا ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 آلاف و 510 مواطناً خلال شهر ابريل الماضي، بتكلفة بلغت 19 مليون و63 ألف جنيه ، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ، بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية ، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع .

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً وكيل الوزارة ، إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لعدد 2179 حالة ، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض ، (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب والصدر) ، لعدد 5216 حالة ، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 115 حالة .

مشيراً وكيل الوزارة ، إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة ، على متابعة الحالات بإستمرار ،ـ والتأكد من عمل اللازم لهم ، وجديرا بالذكر ، أن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، كان قد اعلن خلال شهر يناير الماضي ، أن مديرية الصحة بالمنيا ، قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 99 ألف و790 مواطناً ،  خلال عام  2023، بتكلفة بلغت 195 مليون و966 ألف جنيه ، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ، بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية ، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدي احتياجها للتدخل السريع.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى ، لافتاً وكيل الوزارة ، الي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة ، والعمليات الجراحية ، والمناظير لعدد 26158 حالة ، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي بعدد 12982 جلسة .

كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض ، (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب والضغط والسكر) ، لعدد 70611 حالة ، ومشيراً وكيل وزارة الصحة ، إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة ، على متابعة الحالات بإستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

الجريدة الورقية