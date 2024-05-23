خدمات علاجية لـ7 آلاف مواطن على نفقة الدولة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية بالقرى الأكثر احتياجا ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 آلاف و 510 مواطناً خلال شهر ابريل الماضي، بتكلفة بلغت 19 مليون و63 ألف جنيه ، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ، بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية ، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع .

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً وكيل الوزارة ، إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لعدد 2179 حالة ، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض ، (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب والصدر) ، لعدد 5216 حالة ، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 115 حالة .

مشيراً وكيل الوزارة ، إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة ، على متابعة الحالات بإستمرار ،ـ والتأكد من عمل اللازم لهم ، وجديرا بالذكر ، أن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، كان قد اعلن خلال شهر يناير الماضي ، أن مديرية الصحة بالمنيا ، قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 99 ألف و790 مواطناً ، خلال عام 2023، بتكلفة بلغت 195 مليون و966 ألف جنيه ، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ، بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية ، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدي احتياجها للتدخل السريع.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى ، لافتاً وكيل الوزارة ، الي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة ، والعمليات الجراحية ، والمناظير لعدد 26158 حالة ، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي بعدد 12982 جلسة .

كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض ، (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب والضغط والسكر) ، لعدد 70611 حالة ، ومشيراً وكيل وزارة الصحة ، إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة ، على متابعة الحالات بإستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.