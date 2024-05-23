محافظ شمال سيناء يكرم متدربات مشروع السجاد اليدوي

كرم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مدرب ومتدربات مشروع التدريب على صناعة السجاد اليدوي الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة، في حضور اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، واللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وأكد المحافظ علي تكريم عدنان إبراهيم شناوي مسؤول التدريب والمتدربات على صناعة السجاد، وذلك بمنحهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

وأشاد المحافظ بالمدرب والمتدربات، مؤكدًا على تسويق المنتجات التي قامت المتدربات بصناعتها من مختلف أنواع السجاد على هامش معرض ايادي مصرية للسجاد والمشغولات اليدوية والذي أقيم بمناسبة العيد القومي للمحافظة نهاية ابريل الماضي.

وأشار المحافظ إلي أن منصة أيادي مصرية أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها.

بدروه أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على أن مشروع السجاد اليدوي للسيدات بشمال سيناء أقيم بمقر مركز التأهيل المهني بالمحافظة بهدف تدريب السيدات على صناعة السجاد اليدوي التابع لوحده ايادي مصر، لتعليم السيدات حرفة صناعة السجاد والكليم، للحفاظ على مفردات التراث السيناوي، واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر داخل المنزل لتوفير فرص عمل لأفراد الأسرة.