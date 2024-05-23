ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 14 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الضربات الأمنية لتجار العملة.

وفى سياق اخر القت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط بحوزته 80 قطعة سلاح ناري بقصد الإتجار.

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم ضبطه حال قيادته سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة وضُبط بحوزته 80 بندقية خرطوش.



وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ومن جهة اخرى أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بطعن شاب خلال مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي، حيث طعنه المتهم طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في بلتان بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

بسبب مبلغ مالي .. مصرع شخص خلال مشاجرة مع آخرفي طوخ

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.