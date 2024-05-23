مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماعه ال 59 للاتحادات العربية بالقاهرة الأحد

أكد السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي يتبع جامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقراً دائما له، أن الأمانة العامة للمجلس قررت عقد الاجتماع الدوري رقم 59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية صباح الأحد المقبل ٢٦ مايو الجارى بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس ، ورؤساء و الأمناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.



ونوه السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة فى تلك الدورة الهامة يأتى فى ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية ، وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الخروج من تلك الأزمات التى تعرقل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى الذى يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية، ويفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التي تشهدها عدد من الدول العربية.

وأشار السفير محمدى أحمد الني ،أن القضية الفلسطينية وما تشهده من مجازر يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد أكثر من ٣٥ من الشهداء وإصابة قرابة ٩٠ ألف فلسطينى يجعل اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة على قدر المسئولية فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى العيش بسلام على أرضه المغتصبة.