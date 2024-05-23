السجن المشدد 3 سنوات لمدير نادي رياضي شهير

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، بمعاقبة المتهم “هشام.ال”، المدير التنفيذي لـ نادى بلدية المحلة السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 2 مليون و659 ألفا و815 جنيها، وإلزامه برد مثله، لإدانته بالاستيلاء على المال العام، بعدما استولى على أموال عضويات بالنادى، وأموال فصل العضويات وأموال عضويات مؤقتة، وعزله من منصبه.

واحالت نيابة المحلة مدير النادى السابق للمحاكمة الجنائية، في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أموال عضويات بالنادى، وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى مخالفات سابقة للعضويات بالنادى بلغ ما أمكن حصره 11 مليون جنيه، تم سداد المبلغ عن هذه العضويات التى تم الحصول على مبالغ مالية من أصحابها، وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة برقم 520 لسنة 2018 بشأن استكمال تقرير اللجنة الخاص بالعضوية بنادى بلدية المحلة، وحصر تلك المبالغ والغرامات المترتبه عليها.

ومن جهة اخرى أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بطعن شاب خلال مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي، حيث طعنه المتهم طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في بلتان بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

بسبب مبلغ مالي .. مصرع شخص خلال مشاجرة مع آخرفي طوخ

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع أحدهما.