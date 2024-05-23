واجهي حر الصيف وحضري سموذي الأخضر| فوائده مذهلة

سموذي التفاح بالموز والسبانخ من المشروبات المنعشة التي يمكنك تحضيرها لمواجهة حر الصيف، فيوفر لك الترطيب المطلوب، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك للوقاية من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وأهم فوائد التفاح والموز للجسم.





سموذي أخضر

طريقة عمل سموذي الأخضر بالموز

المقادير

- الموز : 2 حبة (مُقشّر ومُقطّع)

- التفاح : 1 حبة (مغسّل ومُقشّر ومُقطّع)

- ورق السبانخ : كوب (بيبي / مغسّل ومجفّف)

- عصير البرتقال : 1 حبة (أو الليمون الحامض)

- الماء : حسب الرغبة

طريقة التحضير

لعمل سموذي الأخضر.. تُضاف المكوّنات (ما عدا الماء)، إلى وعاء الخّلاط الكهربائي، وتُضرب على سرعة متوسّطة، حتّى يتشكّل خليط ناعم القوام.

يُصبّ الماء بحسب الحاجة، مع الضرب مُجدّدًا. يشرب الـ" سموذي " على الفور.





فوائد تناول التفاح

يحارب الجذور الحرة

التفاح الغني بالمغذيات غني بالكيرسيتين وفيتامين C اللذين يساعدان على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

إنقاص الوزن

يساعد المحتوى العالي من الألياف في التفاح على إعادة الشعور بالشبع. وبمجرد حدوث ذلك، لن تتمكن من تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الحين والآخر، مما يقلل من فرص الإصابة بالسمنة.

صحة العظام

إذا تحدثنا عن صحة العظام، فإن معظم ما نفكر فيه هو الحليب ومنتجات الألبان. ولكن يعتقد أن بعض المركبات الموجودة في التفاح، مثل البورون، تعمل على تقوية العظام أيضًا.





تقليل خطر الإصابة بالسكري

يرتبط تناول التفاح بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني هذا ربما يرجع إلى محتواها من الألياف ومضادات الأكسدة.





صحة الجلد

يساهم فيتامين C الموجود في التفاح في إنتاج الكولاجين الصحي، وهو أمر ضروري للحفاظ على مرونة الجلد والصحة العامة.





فوائد تناول الموز

تقوية جهاز المناعة

يسهم الموز في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة، وهذا من أهم فوائد الموز، وذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين ج (Vitamin C) والمهمة جدًا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة.





يحافظ على القلب

يعتبر الموز من المصادر الغنية جدًا بفيتامين ب6 (البيريدوكسين) والمهم جدًا لسلامة الأعصاب والوقاية من فقر الدم (Anemia)، والمحافظة على صحة القلب والشرايين، حيث أن 100 غرام من الموز توفر ما يقارب 28% من الكمية الموصى بها يوميًا من هذا الفيتامين.





الوقاية من المشاكل الهضمية

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان مثل؛ البكتين (Pectin)، حيث أن استهلاك 100 غرام من الموز يمد الإنسان بما يقارب 7% من نسبة الألياف التي ينصح بتناولها يوميًا، وبهذا يكون سببًا في تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من المشاكل الهضمية والعديد من الأمراض المزمنة.

تنظيم ضغط الدم

وفقًا لبعض الأبحاث، تتمثل إحدى فوائد الموز في أنه قد يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ولكنها منخفضة في الصوديوم.