السيطرة على حريق شب فى مخزن للأخشاب بالفيوم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بمخزن للأخشاب بمدينة سنورس، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمخزن للأخشاب بمدينة سنورس، أمام مقر أحد البنوك، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران، والسيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران فيها بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وتم السيطرة علي حريق السيارة وإخماده، ونقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران فيها، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والأسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أنه وقع باتجاه القاهرة قبل كمين الروس، وعلي الفور تم إخماد النيران وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.