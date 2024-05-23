3 محاولات غش بالمحمول في إمتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالشرقية

أدى نحو 144 ألفا و 403 طالبا وطالبة، اليوم الخميس، آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الامتحان في مادة الدراسات الإجتماعية، موزعين على 790 لجنة إمتحانية، على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات التأمينية والوقائية، حرصًا على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الامتحانات.

ورصدت غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، 3 محاولات للغش بينهم طالبين وملاحظ خلال امتحان مادة الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية، التي أداها الطلاب اليوم في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، بواسطة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتم التصدي لها على الفور دون التأثير على سير الإمتحانات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الإمتحانات العامة أمن قومي، يستوجب بضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والإلتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية إمتحانية منتظمة يسودها الإنضباط ، مشيرا إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب، والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول الوزارة على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الإمتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الإمتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وذكر أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وإنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.