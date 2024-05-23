ختامها مسك.. طلاب الإعدادية بالدقهلية يعبرون عن سعادتهم لسهولة اللغة الأجنبية

أدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية ، اليوم الخميس ، امتحان مادة اللغة الأجنبية، ، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024، التى انطلقت السبت 18 مايو، وإستمرت حتى اليوم الخميس الخميس 23 مايو الجاري.

وانطلقت لجنة امتحان مادة اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت لمدة ساعتين. ورسم امتحان مادة اللغة الأجنبية الفرحة على وجوه طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالدقهلية وعبرالطلبة عن سعادتهم بسهولة الامتحان، خاصة في أسئلة الاختيار من متعدد، وتصويب الخطأ.

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس بحضور أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس غرفة العمليات وأعضاء غرفة العمليات - إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي، وذلك في اليوم السادس والأخير لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

وتابع وكيل المديرية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، سير امتحان الشهادة الإعدادية في يومها السادس في مادة اللغة الأجنبية.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمديري الإدارات التعليمية للجان الامتحانية لرصد المشكلات والعمل على حلها بسرعة .

وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة و السماعات اللاسلكية أو أي من وسائل الغش داخل اللجان، حرصًا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسي.